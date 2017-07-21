Начался капремонт четырёх домов в Центральном районе Калининграда
Ремонтные бригады приступили к работам по капремонту четырёх многоквартирных домов в Центральном районе Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
На домах на ул. Пушкина, 6-6а и ул. Офицерская, 16, ремонтируют фасады. Тот же подрядчик проводит работы на кровле домов по ул. Красная, 58-64, и ул. Степана Разина, 29.
"Наши инженеры из отдела мониторинга будут в ежедневном режиме контролировать ход ремонтных работ. Рассчитываем на то, что и жильцы займут активную позицию и будут также отслеживать работу строителей. Нам крайне важны общественный контроль и обратная связь с жителями. Такое взаимодействие позволяет обеспечить высокое качество производимого капремонта", – сообщила глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.
В 2017 году в Калининградской области запланирован ремонт около 600 домов. Сейчас работы ведут на 307 объектах. Более сотни домов уже сданы.
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