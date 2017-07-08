Шашлык и бургеры: в Калининграде открылся фестиваль уличной еды (фото)

В Калининграде в субботу, 8 июля в День города открылся фестиваль уличной еды. Об этом сообщил корреспондент Клопс.Ru.

Фестиваль "Калининград Street Food" открылся на площадке перед стадионом "Балтика". Он начался в 14:00 и продлится до 20:00. На фестивале представлена традиционная уличная еда: заявлены бургеры и фалафель. Нашлось место восточной кухне, гости из Литвы Marceliukės Klėtis порадуют горожан национальной литовской кухней.