Шашлык и бургеры: в Калининграде открылся фестиваль уличной еды (фото)
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
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В Калининграде в субботу, 8 июля в День города открылся фестиваль уличной еды. Об этом сообщил корреспондент Клопс.Ru.
Фестиваль "Калининград Street Food" открылся на площадке перед стадионом "Балтика". Он начался в 14:00 и продлится до 20:00. На фестивале представлена традиционная уличная еда: заявлены бургеры и фалафель. Нашлось место восточной кухне, гости из Литвы Marceliukės Klėtis порадуют горожан национальной литовской кухней.
В воскресенье, 9 июля, фестиваль продолжится с 11:00 до 18:00. С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.
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