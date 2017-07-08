В Калининград приехали делегаты из 27 городов-побратимов и 7 стран
Фото: официальный сайт администрации Калининграда
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Праздничные мероприятия в субботу, 8 июля, начались с официального приёма главой Калининграда гостей из 27 российских городов и семи стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.
Приветствуя гостей, Александр Ярошук отметил, что многих из них он видит не в первый раз благодаря совместным проектам в сфере экономики, образования и спорта. Вместе с некоторыми гостями глава города ранее обсуждал также организацию футбольных чемпионатов и вопросы реновации жилья.
"Реконструируются 28 жилых домов по протокольным маршрутам, работа по подготовке игр идёт по всем фронтам – ремонтируются дороги, мосты, транспортные развязки, поэтому сейчас приходится испытывать определённые неудобства. Но это наследие останется и будет служить горожанам", — рассказал об изменениях Ярошук.
Глава города поблагодарил гостей за визит, назвав подобные делегации проявлением "народной дипломатии". В свою очередь делегаты отметили перемены к лучшему в городе и рассказали об успехах в реализации международных и междугородних проектов. Белорусской делегацией городу был подарен комплект диагностического оборудования для обслуживания автобусов.
После официального приёма гости отправились на экскурсию по городу, в том числе они посетили строящийся футбольный стадион.
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