В Калининграде на части проспекта Победы демонтировали трамвайные рельсы и брусчатку (фото)
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
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В Калининграде на перекрёстке пр. Победы и ул. Е. Ковальчук демонтировали трамвайные рельсы и брусчатку. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Сейчас дорожники выравнивают дорогу и укладывают асфальт. Ранее автомобилисты испытывали сложности при проезде перекрёстка с трамвайными путями, которые уже несколько лет незадействованы.
После того, как рельсы к проспекту Победы убрали, крайней точкой трамваев в этой части города стала площадь перед Центральным парком. Впрочем, и туда трамваи давно не курсируют. После сокращения маршрута №3 в "Калининград-ГорТрансе" рассматривали возможность запуска трамвая по проспекту Мира (до Центрального парка). Однако позднее эту идею признали неудачной.
Что касается проспекта Победы, там планируют демонтировать
все трамвайные пути во время капитального ремонта дороги.
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