В Калининграде на части проспекта Победы демонтировали трамвайные рельсы и брусчатку (фото)

В Калининграде на перекрёстке пр. Победы и ул. Е. Ковальчук демонтировали трамвайные рельсы и брусчатку. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Сейчас дорожники выравнивают дорогу и укладывают асфальт. Ранее автомобилисты испытывали сложности при проезде перекрёстка с трамвайными путями, которые уже несколько лет незадействованы.

После того, как рельсы к проспекту Победы убрали, крайней точкой трамваев в этой части города стала площадь перед Центральным парком. Впрочем, и туда трамваи давно не курсируют. После сокращения маршрута №3 в "Калининград-ГорТрансе" рассматривали возможность запуска трамвая по проспекту Мира (до Центрального парка). Однако позднее эту идею признали неудачной.