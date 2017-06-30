Отстали на год: со строителями ФОКа на ул. Аллея Смелых расторгли контракт

Училище олимпийского резерва расторгло контракт с подрядчиком строительства ФОКа в Калининграде на ул. Аллея Смелых. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Причиной стало то, что физкультурно-оздоровительный комплекс для бюджетного учреждения "Училище олимпийского резерва" на улице Аллея Смелых до сих пор не введён в эксплуатацию. Контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью более 150 миллионов рублей был заключён в октябре 2014 года. ФОК должен был заработать в июле 2016 года. Однако генподрядчик нарушал технологию производства строительных работ, ему не хватало оборотных средств и квалифицированных кадров, а ответственные сотрудники постоянно сменялись.



На сегодняшний день не завершены внутренняя отделка, благоустройство территории, монтаж лестничных ограждений, кровли, устройство внутреннего электроснабжения, ливневой канализации. За нарушение условий контракта с 2014 по 2017 год генподрядчику направили больше двух десятков претензий. Последняя поступила 30 мая на сумму более 44 млн рублей. В настоящее время компании выставляются штрафные санкции. Ввести объект в эксплуатацию с учётом всех новых процедур надеются до конца текущего года.