Проезд и парковку у ТЦ "Европа" в Калининграде хотят превратить в пешеходную зону. Этот вопрос обсуждался в пятницу, 30 июня, на комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам.



Территория земельного участка перед ТЦ "Европа" по пр. Ленинскому — ул. Театральной площадью 0,10 га по карте функциональных зон генерального плана отнесена к функциональной зоне улично-дорожной сети. Как пояснил председатель комиссии Валерий Макаров, в связи с переформированием земельных участков в документы внесли изменения. Этот вопрос будет вынесен на заседание городского совета.



В самом торговом центре "Европа" пока ничего не знают об изменении зоны проезда автомобилей в пешеходную.



"В первый раз об этом слышу", — пояснил Клопс.Ru управляющий ТЦ Олег Ружников.