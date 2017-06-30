Парковку у ТЦ "Европа" в Калининграде хотят превратить в пешеходную зону
Проезд и парковку у ТЦ "Европа" в Калининграде хотят превратить в пешеходную зону. Этот вопрос обсуждался в пятницу, 30 июня, на комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам.
Территория земельного участка перед ТЦ "Европа" по пр. Ленинскому — ул. Театральной площадью 0,10 га по карте функциональных зон генерального плана отнесена к функциональной зоне улично-дорожной сети. Как пояснил председатель комиссии Валерий Макаров, в связи с переформированием земельных участков в документы внесли изменения. Этот вопрос будет вынесен на заседание городского совета.
В самом торговом центре "Европа" пока ничего не знают об изменении зоны проезда автомобилей в пешеходную.
"В первый раз об этом слышу", — пояснил Клопс.Ru управляющий ТЦ Олег Ружников.
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