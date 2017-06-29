На Деревянном мосту собираются временно перекрыть пешеходное движение

Пешеходное движение на Октябрьский остров по Деревянному мосту закроют на определённое время. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы комитета городского хозяйства городской администрации Юрий Кондратьев.



По словам чиновника, подрядчику в ближайшее время предстоит укладывать монолитную плиту и без закрытия пешеходного движения не обойтись. Точных сроков перекрытия Кондратьев назвать не смог, посетовав, что наличие пешеходной дорожки сильно затрудняет работу подрядчика по ремонту моста.