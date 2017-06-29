На Деревянном мосту собираются временно перекрыть пешеходное движение
Пешеходное движение на Октябрьский остров по Деревянному мосту закроют на определённое время. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы комитета городского хозяйства городской администрации Юрий Кондратьев.
По словам чиновника, подрядчику в ближайшее время предстоит укладывать монолитную плиту и без закрытия пешеходного движения не обойтись. Точных сроков перекрытия Кондратьев назвать не смог, посетовав, что наличие пешеходной дорожки сильно затрудняет работу подрядчика по ремонту моста.
Первоначальным проектом ремонта моста не предусматривалось пешеходное движение через мост Деревянный, однако с учётом пожелания граждан власти пошли на уступки и сохранили тротуар. В итоге открытие технического движения через мост Деревянный в Калининграде переносится с октября на ноябрь.
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