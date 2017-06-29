Именные люки и сверхпрочные трубы: в мэрии показали технические новинки для Калининграда

В среду, 28 июня, в мэрии обсудили технические новинки, которые планируется использовать в Калининграде. Из чего хотят делать водопроводные трубы, как проверять дома на аварийность и что должно быть написано на канализационных люках — в материале Клопс.Ru.

Водовод на молекулярном уровне

Местные предприниматели используют для изготовления водопроводных труб испанскую технологию Molecool. Этот вариант рассматривают как альтернативу дорогостоящим чугунным трубам, которые пойдут от Восточной водопроводной станции. Протяжённость водовода — восемь километров.

По словам представителя местной компании-производителя, трубы из нового материала не деформируются, не прокалываются, не лопаются и не боятся землетрясений. В порядке экспериментов на них кидали стокилограммовые плиты, проезжали по ним тяжёлой автотехникой и стучали ковшами экскаватора.

Прокладка таких труб не требует больших энергетических затрат и даже сварки, а стоят изделия из такого материала на 5–7% дешевле полиэтиленовых. Для начала трубы поставят на небольшом участке, где наблюдается усиленная нагрузка. Если претензий не будет, то их используют при строительстве водовода.

"Чемоданчик" для аварийного дома

После истории с "падающим домом" на Московском проспекте горадминистрация приобрела комплекс "Стрела-П". Это набор приборов и устройств, упакованных в несколько оранжевых чемоданов. "Стрела-П" позволяет в короткие сроки проводить "динамическое обследование" дома, то есть проверять конструкцию на крен и другие дефекты, которые могут привести к разрушению.

Как пояснили чиновники, несколько альпинистов под руководством инженеров приклеивают на "жидкие гвозди" или крепят на магниты специальные датчики в разных местах здания. Зафиксированные показания с маячков анализируются, а потом дому выносится вердикт относительно его устойчивости.

По словам чиновников, "Стрела-П" обошлась дешевле, чем обследование, которое с помощью этого оборудования проводили приглашённые специалисты. Сейчас аналогичное тестирование должен пройти один из домов на улице Куйбышева.

По ГОСТу подобную техническую проверку домов нужно проводить в течение двух лет после ввода в эксплуатацию, следующую — через десять лет. Однако иногда, по словам Крупина, требуется в достаточно короткие сроки провести обследование. А еще неплохо бы обязать каждого застройщика проводить такое обследование пред сдачей дома.

Дело в крышке

Представители МБУ "Гидротехник" попросили членов техсовета поддержать их идеи относительно постепенной замены крышек канализационных люков на новые. На них будет указано, какая конкретная организация ответственна за колодец. Это поможет горожанам сразу сориентироваться, куда необходимо жаловаться на протечки — в "Гидротехник", "Водоканал" или другое учреждение. Дополнительных затрат это не повлечёт, так как крышки люков с логотипом не дороже обычных.

Что же касается люков с надписями "Чемпионат мира — 2018", то и их выпускать не перестанут.

"Чемпионат мира — это святое! К логотипу чемпионата надо добавить логотип предприятия ",— предложил Крупин.

По мнению членов техсовета, необходимо постепенно заменить в городе все решётки ливнёвки на антивандальные, а желательно ещё и сделанные таким образом, чтобы их не забивали листва и прочий мусор.

Падающие деревья

"Гидротехник" просит заменить скобы, по которым рабочие спускаются в колодцы. В последние годы стали чаще происходить несчастные случаи: арматура ржавеет и становится хрупкой.

Сотрудники "Гидротехника" попросили также облегчить процедуру получения разрешений на вырубку аварийных деревьев, которые падают в ручьи и засоряют их.

Крупин рекомендовал коллегам из профильных подразделений как можно быстрее рассмотреть этот вопрос.

"Все аварийные ситуации, последствия стихийных бедствий должны ликвидироваться в кратчайшие сроки. Это должно происходить элементарно: сфотографировать дерево, уведомить комитет городского хозяйства и идти пилить", — добавил глава КАиС.