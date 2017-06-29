В Калининграде в четверг отключали свет в зоопарке, не будет работать светофор (адреса отключений)
В четверг, 29 июня, в Калининграде несколько улиц остались без света в связи с плановыми ремонтами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Руководство Калининградского зоопарка предупредили об отключении электроэнергии с 9:00 до 18:00. Однако в самом учреждении нам сообщили, что электричество отключали утром, но уже дали, потому всё работает в штатном режиме.
Среди других важных отключений — светофор на перекрёстке улиц Горького и Черняховского не будет работать с 13:30 до 18:00. Ожидается отключение света в здании КГТУ на ул. Проф. Баранова, 43.
От горячего водоснабжения отключена высотка на Портовой, 6 – здесь плановые работы проводит "Водоканал", а также дом №42-52 по ул. Зелёной – по этому адресу восстанавливают водоподогреватель.
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