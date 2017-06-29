В Калининграде в четверг отключали свет в зоопарке, не будет работать светофор (адреса отключений)

В четверг, 29 июня, в Калининграде несколько улиц остались без света в связи с плановыми ремонтами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Руководство Калининградского зоопарка предупредили об отключении электроэнергии с 9:00 до 18:00. Однако в самом учреждении нам сообщили, что электричество отключали утром, но уже дали, потому всё работает в штатном режиме.



Среди других важных отключений — светофор на перекрёстке улиц Горького и Черняховского не будет работать с 13:30 до 18:00. Ожидается отключение света в здании КГТУ на ул. Проф. Баранова, 43.

От горячего водоснабжения отключена высотка на Портовой, 6 – здесь плановые работы проводит "Водоканал", а также дом №42-52 по ул. Зелёной – по этому адресу восстанавливают водоподогреватель.