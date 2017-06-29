В Калининграде появятся три новых улицы

В Калининграде планируют присвоить названия трём новым улицам в Ленинградском и Центральном районах. Об этом стало известно в четверг, 29 июня, во время комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета.



Члены комиссии одобрили присвоение двум улицам в микрорайоне Чкаловском названий в честь космонавтов, имеющих отношение к Калининграду: "Улица космонавта Викторенко" и "Улица космонавта Романенко".



В Ленинградском же районе вскоре должна появиться улица Вдохновения. Теперь утвердить присвоение названий улицам предстоит всем депутатам горсовета.