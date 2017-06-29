В правительстве рассказали, сколько пешеходных переходов отремонтируют в этом году
В Калининградской области в этом году отремонтируют 174 пешеходных перехода в рамках областной программы. Об этом рассказала руководитель областного министерства развития инфраструктуры Елена Дятлова.
"Пешеходные переходы на областных дорогах мы привели в порядок ещё в прошлом году, а у муниципалитетов не хватает средств на это. Главой региона Антоном Алихановым было принято решение о выделении субсидий муниципальным образованиям. Все, кто заявились в этом году, получили денежные средства на приведение в соответствие с национальными стандартами пешеходных переходов к детским школьным и дошкольным учреждениям", — сообщила Дятлова, добавив, что Зеленоградский район тоже вошёл в эту программу.
Областная программа ремонта пешеходных переходов работает на условиях софинансирования 50 на 50% областного и муниципальных бюджетов. Общий объём денежных средств составляет более 70 млн рублей.
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