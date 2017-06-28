В Калининграде в среду отключат свет на 27 улицах и светофор в центре города

В Калининграде из-за ремонтных работ на газопроводе без горячей воды остаются дома на 48 улицах. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба администрации города.



Ещё один район отключения, связанный с временным отсутствием электроэнергии, — микрорайон Александра Космодемьянского. Холодная вода в связи с врезкой в водовод будет перекрыта в домах на четырёх улицах.



В домах сразу на 27 улицах запланированы отключения электричества в связи с плановыми работами в течение дня. Отключён также светофор на перекрёстке ул. Кирова — ул. Брамса — будьте особенно осторожны на этом участке с 13:30 до 18:00.