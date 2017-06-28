В Калининграде в среду отключат свет на 27 улицах и светофор в центре города
В Калининграде из-за ремонтных работ на газопроводе без горячей воды остаются дома на 48 улицах. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба администрации города.
Ещё один район отключения, связанный с временным отсутствием электроэнергии, — микрорайон Александра Космодемьянского. Холодная вода в связи с врезкой в водовод будет перекрыта в домах на четырёх улицах.
В домах сразу на 27 улицах запланированы отключения электричества в связи с плановыми работами в течение дня. Отключён также светофор на перекрёстке ул. Кирова — ул. Брамса — будьте особенно осторожны на этом участке с 13:30 до 18:00.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.