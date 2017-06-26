"Украшение Советска": в городе закончили капремонт объекта культурного наследия

В Советске врио заместителя председателя — министра строительства и ЖКХ Максим Федосеев осмотрел капитально отремонтированный многоквартирный дом №32 на улице Ленина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.



Министра строительства сопровождали глава местной администрации Николай Воищев и депутат областной думы Евгений Абарюс.



"Проверяющие высоко оценили качество ремонта кровли и фасада здания, являющегося объектом культурного наследия. По общему мнению, теперь старинный дом стал украшением Советска", — написала Астахова.



Кроме того, представители фонда в Советске проверили ход ремонта крыши на ул. Талаха, 15. Там пришлось приостановить работы, так как обнаружились скрытые дефекты несущих конструкций балок перекрытий. Вопрос по этому объекту сейчас решается с местными властями.



А вот на Первомайской, 15, ремонт кровли практически завершён. Там уже крепят водосточную систему.



"Наши специалисты осмотрели ещё одно красивое здание довоенной постройки на Первомайской, 1, 3, 5. Этот жилой дом включён в программу капремонта на 2017 год, но имеются дефекты несущих конструкций. Назначена комиссия, которая в ближайшее время примет решение о целесообразности ремонта кровли", — добавила Астахова.