Власти Озёрска начали ремонт одной из центральных улиц только после вмешательства прокуратуры
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
В Озёрске начали ремонт улицы Некрасова. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Озёрского района.
Ведомство провело проверку и выяснило, что автомобильная дорога на улице Некрасова не соответствует нормативным требованиям и нуждается в ремонте: там масса ям и выбоин, а их размеры превышают определённые правилами и нормами предельно допустимые размеры.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением с требованием обязать администрацию Озёрского городского округа привести дорожное покрытие на указанной улице в соответствие с требованиями государственного стандарта. После вмешательства прокуратуры городская администрация приступила к ремонту дороги.
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