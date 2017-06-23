Власти Озёрска начали ремонт одной из центральных улиц только после вмешательства прокуратуры

В Озёрске начали ремонт улицы Некрасова. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Озёрского района.



Ведомство провело проверку и выяснило, что автомобильная дорога на улице Некрасова не соответствует нормативным требованиям и нуждается в ремонте: там масса ям и выбоин, а их размеры превышают определённые правилами и нормами предельно допустимые размеры.



Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением с требованием обязать администрацию Озёрского городского округа привести дорожное покрытие на указанной улице в соответствие с требованиями государственного стандарта. После вмешательства прокуратуры городская администрация приступила к ремонту дороги.