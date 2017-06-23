Калининградцев будут штрафовать за граффити на трансформаторных подстанциях

Граффитистов привлекут к ответственности за порчу трансформаторных будок. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".



"АО "Янтарьэнерго" совместно с полицией начинает борьбу с художниками-самоучками, которые исписывают отремонтированные фасады трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в Калининграде", — отмечается в заявлении.



Рисунки на свежевыкрашенных энергообъектах обернутся для авторов уголовной или административной ответственностью — в зависимости от характера повреждения сетевого имущества.



К чемпионату мира по футболу только в Калининграде отремонтировали 162 энергообъекта. В частности, по инициативе филиала "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" на перекрёстке улиц Невского и Некрасова трансформаторная будка К чемпионату мира по футболу только в Калининграде отремонтировали 162 энергообъекта. В частности, по инициативе филиала "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" на перекрёстке улиц Невского и Некрасова трансформаторная будка уже расписана тематическим граффити на футбольную тематику. Подобные подстанции со своей колористикой появятся на протяжении всего маршрута ЧМ — от аэропорта до стадиона на острове Октябрьском в Калининграде. Другие энергообъекты выкрашиваются в корпоративные цвета — белый и синий.



"Из-за безответственного отношения к сетевому хозяйству со стороны хулиганов перекрашивать фасады приходится по нескольку раз", — жалуются в "Янтарьэнерго" и призывают калининградцев помнить об ответственности и о последствиях, к которым может привести хулиганство или вандализм.