Калининградцев будут штрафовать за граффити на трансформаторных подстанциях
Разрешённое граффити
Фото: пресс-служба "Янтарьэнерго"
Граффитистов привлекут к ответственности за порчу трансформаторных будок. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".
"АО "Янтарьэнерго" совместно с полицией начинает борьбу с художниками-самоучками, которые исписывают отремонтированные фасады трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в Калининграде", — отмечается в заявлении.
Рисунки на свежевыкрашенных энергообъектах обернутся для авторов уголовной или административной ответственностью — в зависимости от характера повреждения сетевого имущества.
К чемпионату мира по футболу только в Калининграде отремонтировали 162 энергообъекта. В частности, по инициативе филиала "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" на перекрёстке улиц Невского и Некрасова трансформаторная будка уже расписана тематическим граффити на футбольную тематику.
Подобные подстанции со своей колористикой появятся на протяжении всего маршрута ЧМ — от аэропорта до стадиона на острове Октябрьском в Калининграде. Другие энергообъекты выкрашиваются в корпоративные цвета — белый и синий.
"Из-за безответственного отношения к сетевому хозяйству со стороны хулиганов перекрашивать фасады приходится по нескольку раз", — жалуются в "Янтарьэнерго" и призывают калининградцев помнить об ответственности и о последствиях, к которым может привести хулиганство или вандализм.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.