В Янтарном обсуждают строительство велодорожки вокруг Синявинского карьера
В Янтарном обсуждают строительство велодорожки вокруг Синявинского карьера по программе "Польша — Калининградская область". Об этом на заседании комиссии по экономической политике и развитию инфраструктуры в областной думе в среду, 21 июня, заявил врио министра культуры и туризма Андрей Ермак.
"Проектирование велодорожки от косы до косы завершено. Проект прошёл в шорт-лист программы "Польша — Калининградская область", именно из неё мы рассчитываем получить деньги на финансирование. Частично уже создаются элементы, которые могут использоваться как альтернативные велодорожки. В Янтарном обсуждается возможность создания велодорожки вокруг Синявинского карьера, чтобы создать большую рекреационную зону вокруг озера", — пояснил Ермак.
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