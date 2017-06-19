В домах на 18 улицах Калининграда временно снизили температурные параметры горячей воды

В домах на 18 улицах Калининграда временно снижены температурные параметры горячей воды. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает пресс-служба администрации города.
Горячая вода будет недостаточно горячей в связи с переключением части потребителей ТЭЦ-2 на сети РТС "Южная" до 9:00 20 июня.
Улицы, которые зависят от переключения:
Аллея Смелых, Белгородская, Дзержинского, проезд Дзержинского, ул. Дюнная, ул. З. Космодемьянской, Киевская (дд. 2–22, 15–23), Козенкова, Мукомольная, Октябрьская, Ген. Павлова, Типографская, Черниговская, Яблочная, наб. Ген. Карбышева, бул. Солнечный, пер. Парковый, Трамвайный.
За минувшие выходные в Калининграде чрезвычайных ситуаций не произошло. Аварий на коммунальных сетях не зафиксировано.
Плановые отключения в понедельник, 19 июня
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.