На станции в Зеленоградске на несколько дней закрыли первую платформу
С 19 по 23 июня будет закрыта для приёма поездов платформа №1 станции Зеленоградск-Новый. Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
Посадка и высадка пассажиров в этот период будет производиться на платформах №2 и №3. Калининградская дирекция пассажирских обустройств приносит извинения пассажирам за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к необходимости благоустройства курорта федерального значения. Напомним, в мае из-за ремонта была закрыта платформа №2.
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