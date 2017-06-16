Ко Дню города с площади у Дома Советов уберут стройматериалы

Площадь у Дома Советов в Калининграде очистят от стройматериалов для празднования Дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.



Сейчас там ведут прокладку коммуникаций и благоустройство территории к чемпионату 2018 года. Однако к празднику площадку освободят.



"5 июля начнётся монтаж сцены, потом других временных сооружений, ограды, рамок, — рассказала председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова, — поэтому вся площадь должна быть свободной и безопасной для этих работ, а затем — для массового мероприятия".



Представители полиции в целях безопасности потребовали убрать строительные материалы на время праздника также и с прилегающей территории. После Дня города работы по оборудованию фан-зоны возобновят.