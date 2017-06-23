В День молодёжи в Калининграде перекроют движение на проспекте Мира (схема)
24 июня в Калининграде ограничат движение по проспекту Мира. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.
На время проведения массового мероприятия, посвящённого Дню молодёжи, с 15:00 до 16:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Мира — от Советского проспекта до Центрального парка культуры и отдыха.
24 июня с 15:00 до 16:00 для движения автотранспорта будут закрыты:
· просп. Мира на участке от ул. Кутузова до просп. Советского;
· просп. Победы на участке от ул. Е. Ковальчук до просп. Мира;
· ул. Театральная на участке от просп. Мира до просп. Гвардейского;
· ул. Грекова на участке от ул. Брамса до просп. Мира;
· ул. Брамса на участке от ул. Чайковского до просп. Мира;
· ул. Комсомольская на участке от ул. Ермака до просп. Мира;
· ул. Зоологическая на участке от пер. Зоологического до просп. Мира.
О том, как калининградцы отпраздновали День молодежи в прошлом году, читайте здесь.
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