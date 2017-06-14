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Дюны, сосны и акулы: стало известно, каким будет здание "Планеты Океан" в Калининграде

16:47
  308 0
Скриншот видеозаписи "Вести-Калининград"
В Калининграде возобновилось строительство нового корпуса Музея Мирового океана — здания "Планета Океан". Об этом сообщает "Вести-Калининград".

Здание нового корпуса получит форму шара диаметром 42 метра. Более миллиарда рублей на строительство уже выделено из федерального бюджета.

Известно, что "шар" будет девятиэтажным, но два уровня будут находиться под землёй. На территории вокруг создадут маленькую копию балтийского побережья — высадят сосны, насыпят дюны. Будет и вода, через которую посетителям придётся переходить по деревянным настилам.

Через смотровое окно внизу можно будет наблюдать за обитателями морских глубин.

"Здесь будут жить глубоководные обитатели. В том числе акулы. Большие акулы, которые постоянно ходят по кругу", — рассказала Юлия Осинцева, начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана. По её словам, всего в музее поселят 400 морских жителей в 29 аквариумах.
 
Напомним, согласно контракту, построить семиэтажное здание по адресу Калининград, наб. Петра Великого, д. 1а должны до конца 2017 года. Главный корпус "Планеты Океан" строит компания из Санкт-Петербурга.

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