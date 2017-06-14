На перекрёстке А. Невского — Краснокаменная отключён светофор (список всех отключений в городе)

В Калининграде на перекрёстке улиц А. Невского и Краснокаменной в среду, 14 июня, с 9:00 до 17:00 будет отключён светофор. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", проблем с проездом на этом перекрёстке не наблюдается.

Другие отключения 14 июня: