В Калининграде три четверти дорог не отвечают нормативным требованиям

В Калининграде доля автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 74,9% от общей протяжённости. Такие данные опубликовал Калининградстат, ссылаясь на данные мониторинга за 2016 год.



Хуже ситуация с дорогами в регионе только в Озёрске (95% не соответствуют нормативу). Лучше всего соответствуют стандартам дороги в Нестеровском муниципальном районе, а также в Балтийске.



В некоторых муниципалитетах в последние годы растёт доля "плохих" дорог. В Гурьевске за пять лет ненормативных дорог стало больше на 10%, в Гвардейске за четыре года — на 40%. Положительная динамика фиксируется в Гусевском, Мамоновском городских округах.