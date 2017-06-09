В Калининграде три четверти дорог не отвечают нормативным требованиям
В Калининграде доля автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 74,9% от общей протяжённости. Такие данные опубликовал Калининградстат, ссылаясь на данные мониторинга за 2016 год.
Хуже ситуация с дорогами в регионе только в Озёрске (95% не соответствуют нормативу). Лучше всего соответствуют стандартам дороги в Нестеровском муниципальном районе, а также в Балтийске.
В некоторых муниципалитетах в последние годы растёт доля "плохих" дорог. В Гурьевске за пять лет ненормативных дорог стало больше на 10%, в Гвардейске за четыре года — на 40%. Положительная динамика фиксируется в Гусевском, Мамоновском городских округах.
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