В Калининграде на полмесяца закроют дорогу в районе ул. Куйбышева (схема)
С 10 по 26 июня в Калининграде закрывают движение автомобилей по Майскому переулку. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.
Машины не смогут проехать на участке от дома №2 до школы №33 (на перекрёстке с ул. Куйбышева). Дорогу закроют для ремонта ливневой канализации.
Схема Клопс.Ru
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