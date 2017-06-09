В Калининграде на полмесяца закроют дорогу в районе ул. Куйбышева (схема)

С 10 по 26 июня в Калининграде закрывают движение автомобилей по Майскому переулку. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.



Машины не смогут проехать на участке от дома №2 до школы №33 (на перекрёстке с ул. Куйбышева). Дорогу закроют для ремонта ливневой канализации.

Схема Клопс.Ru