Возле калининградского Дома офицеров демонтировали БМП: там разобьют сквер
БМП-2 у Дома офицеров
Виктор Буздин / Клопс.Ru
Из двора у Дома офицеров на ул. Кирова в Калининграде пропала БМП. Об этом Клопс.Ru сообщили читатели.
Оказалось, что машина на своё привычное место уже не вернётся. Как рассказал официальный представитель Балтфлота Роман Мартов, на месте, где стояла БМП-2, появится сквер. Будут высажены деревья, цветы, поставят скамейки. А вот куда денут боевую машину — пока не решили.
По словам Мартова, в самом здании Дома офицеров уже месяц идёт плановый ремонт. Он должен завершиться к концу июня. Внешний вид здания не изменится, будут отремонтированы внутренние помещения, косметически улучшен фасад.
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