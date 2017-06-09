Возле калининградского Дома офицеров демонтировали БМП: там разобьют сквер

Из двора у Дома офицеров на ул. Кирова в Калининграде пропала БМП. Об этом Клопс.Ru сообщили читатели.



Оказалось, что машина на своё привычное место уже не вернётся. Как рассказал официальный представитель Балтфлота Роман Мартов, на месте, где стояла БМП-2, появится сквер. Будут высажены деревья, цветы, поставят скамейки. А вот куда денут боевую машину — пока не решили.



По словам Мартова, в самом здании Дома офицеров уже месяц идёт плановый ремонт. Он должен завершиться к концу июня. Внешний вид здания не изменится, будут отремонтированы внутренние помещения, косметически улучшен фасад.