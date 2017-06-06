На ул. Горького у старого Mercedes третьи сутки не смолкает сигнализация (видео)

В Калининграде жильцы дома №96 по улице Горького не могут спать из-за включённой сигнализации у стоящего на стоянке Mercedes. Об этом Клопс.Ru сообщили сами местные жители.
"Mercedes 124 третьи сутки стоит с работающей сигнализацией. Ночью просто невозможно спать. Реально четыре дома (от 200 до 300 квартир) испытывают трудности, а полиция и ГИБДД на призывы о помощи в решении этой проблемы не реагируют", — рассказывает один из жильцов — Георгий Тавберидзе.
На третьи сутки у старой машины уже сел аккумулятор, и сейчас она издаёт неприятный беспрерывный писк. Потому жильцы домов переживают, что бессонной будет и третья ночь.
В пресс-службе регионального управления МВД Клопс.Ru сообщили, что по сигналу жителей на место выезжал патрульный автомобиль. На месте следов угона обнаружено не было. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает владельца Mercedes.
После заявления жителей чиновники должны приезжать во дворы или парковки в течение трёх дней. Установив собственника, ему направят персональное уведомление с требованием убрать авто. Если владельца установить не получается, к машине прикрепят объявление о добровольном перемещении машины. Установлен и срок — 30 дней.
Если после этого автомобиль всё ещё стоит на прежнем месте, авто эвакуируют на спецстоянку. Ещё месяц есть у собственника, чтобы забрать машину со штрафстоянки. После этого срока автомобиль признаётся бесхозным и по решению суда может быть утилизирован.
Отметим, в 2014 году с аналогичной проблемой столкнулись жильцы на ул. Рокоссовского. Тогда у здания Арбитражного суда оставили старую Audi,
которая, "умирая", несколько дней мучила жильцов и работников суда.
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