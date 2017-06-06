На ул. Горького у старого Mercedes третьи сутки не смолкает сигнализация (видео)

В Калининграде жильцы дома №96 по улице Горького не могут спать из-за включённой сигнализации у стоящего на стоянке Mercedes. Об этом Клопс.Ru сообщили сами местные жители.



"Mercedes 124 третьи сутки стоит с работающей сигнализацией. Ночью просто невозможно спать. Реально четыре дома (от 200 до 300 квартир) испытывают трудности, а полиция и ГИБДД на призывы о помощи в решении этой проблемы не реагируют", — рассказывает один из жильцов — Георгий Тавберидзе.



На третьи сутки у старой машины уже сел аккумулятор, и сейчас она издаёт неприятный беспрерывный писк. Потому жильцы домов переживают, что бессонной будет и третья ночь.



В пресс-службе регионального управления МВД Клопс.Ru сообщили, что по сигналу жителей на место выезжал патрульный автомобиль. На месте следов угона обнаружено не было. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает владельца Mercedes.



Бороться с брошенными автомобилями в Калининграде должна специальная комиссия, которая Бороться с брошенными автомобилями в Калининграде должна специальная комиссия, которая была создана в 2016 году в администрации города. Телефон отдела муниципального жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства - 923865, 923118.

После заявления жителей чиновники должны приезжать во дворы или парковки в течение трёх дней. Установив собственника, ему направят персональное уведомление с требованием убрать авто. Если владельца установить не получается, к машине прикрепят объявление о добровольном перемещении машины. Установлен и срок — 30 дней.



Если после этого автомобиль всё ещё стоит на прежнем месте, авто эвакуируют на спецстоянку. Ещё месяц есть у собственника, чтобы забрать машину со штрафстоянки. После этого срока автомобиль признаётся бесхозным и по решению суда может быть утилизирован.