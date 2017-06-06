В Калининграде нашли подрядчика, который восстановит систему пожаротушения на короотвале "Цепрусса"

Систему пожаротушения на короотвале "Цепрусса" восстановят за счёт городского бюджета. Об этом во вторник, 6 июня, сообщается на сайте администрации Калининграда.



По итогам открытого аукциона муниципальный контракт в ближайшие дни будет заключён с ООО "Светоцентр". Компания будет выполнять работы по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с горением короотвала на Правой Набережной в Калининграде.



На первый этап работ из городского бюджета выделено два миллиона рублей. За счёт этих средств в течение месяца подрядчик проведёт модернизацию пожарного трубопровода на свалке ЦБК, монтаж водопроводных и канализационных систем, обустроит пожарный пост.



Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Калининграда, на короотвале по Правой Набережной выявлено очаговое возгорание отходов деревообработки на площади в шесть гектаров. За минувшие сутки ликвидированы очаги возгорания на площади в полгектара.



Как напомнили в мэрии, в 1997 году ЗАО "Цепрусс" были переданы в аренду два участка городских земель на ул. Правая Набережная общей площадью 22 га, где расположены короотвалы. Каждое лето они Как напомнили в мэрии, в 1997 году ЗАО "Цепрусс" были переданы в аренду два участка городских земель на ул. Правая Набережная общей площадью 22 га, где расположены короотвалы. Каждое лето они зазгораются и дымят, доставляя неудобство жителям близлежащих районов. Очаги возгорания приходится тушить вручную, система водоводов, которая позволяла увлажнять короотвалы и не допускать возгораний, практически разрушена.



У ЗАО "Цепрусс", которое эксплуатировало короотвал, отсутствовала техника, необходимая для тушения, не хватало финансового обеспечения для организации подобных работ. В 2016 году с арендатором была достигнута договорённость о передаче земель короотвала на баланс муниципалитета.