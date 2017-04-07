В центре Зеленоградска арестовали заброшенный на 15 лет недострой

В центре Зеленоградска арестовали недостроенное здание, которое не могут возвести уже более 15 лет. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского ГО.



Арест приставы наложили на помещение, принадлежащее ООО "Балтийский лазурит", по ходатайству администрации. Здание, расположенное в самом центре города Зеленоградска на Курортном проспекте, 28б, более 15 лет находится в заброшенном состоянии.



"Длительное время здание используется в качестве притона для наркозависимых и других асоциальных групп граждан. За ограждением этого недостроя, которое также установлено за счёт средств администрации городского округа, валяются кучи бытового мусора, до которых собственникам ООО "Балтийский лазурит" нет дела", — отмечается в заметке.



Сообщается, что ООО "Балтийский лазурит" принадлежит Наталье Нюдюрбеговой — дочери бывшего депутата Государственной думы Асана Нюдюрбегова.