На разработку документации по ремонту сгоревшего здания УМВД на Клинической выделят до 9,5 млн рублей
Здание УМВД на ул. Клинической
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Управление судебного департамента Калининградской области объявило конкурс по выбору подрядчика на разработку и согласование проектно-сметной документации по ремонту сгоревшего здания УМВД на ул. Клинической в Калининграде. Соответствующий тендер размещён
на официальном портале госзакупок.
Стартовая стоимость контракта — 9,5 млн рублей. Аукцион по выбору подрядчика планируется провести 27 апреля. Средства на выполнение работ выделят из федерального бюджета. Работы нужно будет выполнить до 15 декабря.
Ранее руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов рассказал, что у здания появился новый пользователь
и оно в скором времени будет восстановлено. В июле 2015 года сгоревшее здание на Клинической передали в государственную собственность
. Здание комендатуры постройки XIX века после крупного пожара уже семь лет остаётся в полуразрушенном состоянии. Там располагался отдел полиции. Ранее глава УМВД просил участок под строительство нового здания отдела полиции в Калининграде.
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