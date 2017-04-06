В Калининграде из-за ремонта на нескольких улицах отключат воду и свет (адреса)
В Калининграде в четверг, 6 апреля, на нескольких улицах отключат подачу холодной воды и электроэнергии из-за ремонтных работ на 400-миллиметровом водоводе и плановых работ на электрощитах и подстанциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Отключений от горячего водоснабжения и отопления жилых домов и административных зданий сегодня не планируется.
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