В Калининграде из-за ремонта на нескольких улицах отключат воду и свет (адреса)

В Калининграде в четверг, 6 апреля, на нескольких улицах отключат подачу холодной воды и электроэнергии из-за ремонтных работ на 400-миллиметровом водоводе и плановых работ на электрощитах и подстанциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Отключений от горячего водоснабжения и отопления жилых домов и административных зданий сегодня не планируется.