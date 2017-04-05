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Главная Новости Городская среда

Кирпичную трубу РТС "Заводская" готовят к сносу

14:21
  224 0
Фото пресс-службы МП "Калининградтеплосеть"
2 фото
В субботу, 8 апреля, в Калининграде снесут трубу неработающей тепловой станции "Заводская". Об этом в среду, 5 апреля, на своей странице в Facebook написал юрист Сергей Елаев.

По его словам, о том, что трубу "будут взрывать", ему сообщили рабочие, которые проводят какие-то манипуляции у зданий РТС на ул. Судостроительной.
 

В пресс-службе МП "Калининградтеплосеть" Клопс.Ru рассказали, что предприятие продало РТС в этом году.

"Она давно не использовалась, стояла закрытая, так как всех пользователей, которых она обеспечивала, переподключили на другие источники", — отметил пресс-секретарь "Теплосети" Кирилл Зуб.

В "Теплосети" затруднились уточнить, кто стал новым владельцем комплекса зданий и за сколько их продали. Соответственно, на предприятии ничего не могут сказать о будущей судьбе бывшей теплостанции. РТС "Заводская" была выведена из эксплуатации в 2014 году после перехода на мощности ТЭЦ-2.

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