В мэрии Калининграда рассказали, когда отключат отопление

В Калининграде со дня на день собираются отключить отопление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Минувшие выходные в Калининграде были довольно тёплыми. 1–3 апреля была зафиксирована высокая среднесуточная температура воздуха, которая позволяет начать подготовку к завершению отопительного сезона в областном центре", — отметили в мэрии.
Отслеживать среднесуточную температуру воздуха в Калининграде начали в марте. Для мониторинга используются только официальные данные, предоставленные Калининградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Принять решение об окончании отопительного сезона городские власти смогут не раньше того момента, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке выше +8 °С в течение пяти суток подряд.
В течение последних трёх суток (1–3 апреля) среднесуточная температура воздуха в Калининграде составляла выше +8 °С. Если в предстоящие два дня столбик термометра также будет держаться на такой же высокой отметке, то у коммунальщиков появится основание для завершения отопительного сезона.
"В этом году мы постараемся учесть прошлогодний опыт, когда было принято решение об отключении отопления, как и положено, после пяти дней высокой среднесуточной температуры, но следом пришло похолодание, — отметил и.о. председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев. — Сейчас мы отслеживаем не только краткосрочный, но и среднесрочный прогноз погоды. Если увидим, что после жарких дней синоптики обещают нам похолодание, отопительный сезон завершать не будем. Законодательство позволяет продолжать топить и после пяти дней, в течение которых среднесуточная температура держится на отметке выше +8 °С".
По прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 4 на 5 апреля ожидается +6…+8 °С. 5 апреля днём — +12…+14 °С. В ночь с 5 на 6 апреля температура воздуха в Калининграде опустится до +3…+5 °С, в четверг днём синоптики обещают +7…+9 °С.
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