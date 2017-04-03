В Калининграде без электричества остались поликлиника, две школы, детсад и дома на 11 улицах (список)

В Калининграде на 11 улицах из-за ремонта отключили свет на 11 улицах. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.



Кроме того, в некоторых домах нет газа из-за неисправностей.



Также в мэрии сообщили, что накануне вечером из-за неисправности автоматики подачи воды приостановили водоснабжение по адресу п. Прегольский, 25. Специалисты уже приступили к ремонтным работам. Сегодня аварию устранят.



С улиц Калининграда за выходные вывезли 97 кубометров смёта и 223 тонны песка, которые остались с зимы.