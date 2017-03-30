В Зеленоградске хотят построить 30 гостевых домов и семиэтажные апартаменты

Компания "Вестдевелопмент" предложила реализовать проект "Куршская коса - рыбацкая деревня". Он подразумевает строительство комплекса апартаментов и гостевых домов возле реки Тростянка. Об этом стало известно во время заседания инвестиционного совета при правительстве Калининградской области в четверг, 30 марта.

"Площадь застраиваемого участка составляет 6,29 гектара. Он будет включать в себя комплекс апартаментов площадью 22 тысячи квадратных метров и не более 7 этажей, а также комплекс гостевых домов - 30 штук до двух этажей площадью 30 тысяч квадратных метров", - сообщил представитель компании.

На данной территории также планируется строительство административного комплекса с рестораном и spa-центром. Реализовать данный проект планируется до 2021 года.