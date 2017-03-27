В мэрии рассказали, где калининградцам разрешат купаться этим летом
Летом 2017 года купание и отдых будут разрешены на Голубых озёрах, а также на Пелавском и Карповском озёрах — в местах, где оборудуют пляжные зоны и выставят спасательные посты. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщила пресс-служба администрации Калининграда.
На всех остальных городских водоёмах предстоящим летом купание будет запрещено. Кроме того, на маломерных моторных судах и гидроциклах будет запрещено плавание на пруду Мельничном, а также озёрах Шенфлиз, Пелавское, Карповское, Лесное и Голубых озёрах. На гидроциклах нельзя будет кататься по Преголе (от двухъярусного железнодорожного моста до моста, расположенного на 16,4 км) и в Калининградском морском канале.
Вдоль берегов водных объектов, запрещённых для купания, будут установлены специальные информационные знаки. В городских школах проведут занятия по изучению требований безопасности и правил поведения на воде.
До 26 мая 2017 года в местах массового отдыха и купания — на пляжах озёр Пелавское, Карповское, Голубых — очистят дно водоёмов, проведут санитарно-эпидемиологическое обследование, установят биотуалеты, мусорные баки, кабины для переодевания, наглядную агитацию по мерам безопасности на воде, развернут спасательные посты. Там скосят траву, уберут мусор, проведут противоклещевую обработку. На 29 мая запланировано техническое освидетельствование пляжей, которое проведёт Государственная инспекция по маломерным судам Калининградской области.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.