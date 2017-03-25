Калининградские власти в 2017 году потратят на ремонт и обустройство дорог 1,2 млрд рублей

В 2017 году 145 километров региональных и муниципальных дорог будут приведены в порядок. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
1,25 млрд рублей — это та сумма, которая будет потрачена на приведение дорог в нормативное состояние только в 2017 году. 50% средств выделены из регионального бюджета. Нам удалось найти 625 млн. рублей, в этой сумме около 30 млн. муниципального образования "Городской округ "Город Калининград", ― заявил глава региона в пятницу, 24 марта.
По словам врио губернатора, на первом этапе реализации проекта, в период до 2018 года включительно, разработают и реализуют программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, связанные преимущественно с работами по содержанию, обустройству и ремонту дорог.
Планируется оборудовать десять пешеходных переходов, установить новые дорожные знаки, предупреждающие водителей об опасных участках дороги и другие объекты. С 2019 года предполагается строительство и реконструкция дорог.
Это только начало, впереди работы еще очень много. Главное, что основной шаг уже сделан, область получила федеральное финансирование, ― заявил Антон Алиханов.
В 2017 году в российские дороги планируется инвестировать более 30 миллиардов рублей в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Первоначально в проект были включены 36 российских городов с численностью не менее полумиллиона человек. Однако Калининградская область не была включена в этот список. В конце прошлого года, глава региона Антон Алиханов направил обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой о включении региона в указанный список. В результате Калининградская область попала в программу.
В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" обустраиваются улично-дорожные сети и автомобильные дороги, реализуются меры по регулированию дорожного движения, проводится капитальный ремонт с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза. Задача проекта ― обеспечить необходимый уровень безопасности на дорогах, устранить перегрузки дорожной сети и перейти на современные модели развития транспортной инфраструктуры.
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