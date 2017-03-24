В Калининграде перед майскими праздниками пройдут массовые субботники

В Калининграде запланированы массовые субботники. Они пройдут в апреле, сообщили в администрации муниципалитета.

В течение месяца улицы города будут убирать от мусора. Коммунальщикам предстоит не только ликвидировать незаконные свалки, но также отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы и привести в порядок зелёные зоны.

Общегородской субботник состоится 22 апреля. В нём примут участие сотрудники предприятий и волонтёры. Присоединиться к санитарным работам могут все желающие.

Кроме того, муниципальным предприятиям поручили очистить от бумажной рекламы опоры сетей наружного освещения и контактной сети электротранспорта. Водоканал и теплосеть, в свою очередь, будут восстанавливать благоустройство после проведённого ремонта инженерных коммуникаций.