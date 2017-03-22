Мэрия ещё неделю принимает заявки на размещение летних аттракционов в Калининграде
29 марта администрация Калининграда заканчивает приём заявок на право размещения "нестационарных объектов для организации сезонного досуга" — аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На аукцион, организуемый комитетом по социальной политике, выставлено 10 лотов.
Где появятся аттракционы и передвижные пункты проката:
— на набережных Верхнего и Летнего озёр;
— в зелёной зоне на пересечении ул. Гайдара — ул. Юрия Маточкина;
— на набережной на острове Канта
— в сквере на ул. Киевской;
— в сквере — зелёной зоне на пересечении ул. Гаражной — ул. Горького — ул. Юношеской.
Аукционная документация и проект договора размещены на официальном сайте торгов (официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в интернете — www.klgd.ru — в разделе "Торги, конкурсы, аукционы, котировки").
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