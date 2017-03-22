Мэрия ещё неделю принимает заявки на размещение летних аттракционов в Калининграде

29 марта администрация Калининграда заканчивает приём заявок на право размещения "нестационарных объектов для организации сезонного досуга" — аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



На аукцион, организуемый комитетом по социальной политике, выставлено 10 лотов.



Где появятся аттракционы и передвижные пункты проката:



— на набережных Верхнего и Летнего озёр;

— в зелёной зоне на пересечении ул. Гайдара — ул. Юрия Маточкина;

— на набережной на острове Канта

— в сквере на ул. Киевской;

— в сквере — зелёной зоне на пересечении ул. Гаражной — ул. Горького — ул. Юношеской.



Аукционная документация и проект договора размещены на официальном сайте торгов (официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в интернете — www.klgd.ru — в разделе "Торги, конкурсы, аукционы, котировки").