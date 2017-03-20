В Калининграде из-за ремонта на подстанциях отключён свет на 10 улицах
В понедельник, 20 марта, в Калининграде в связи с ремонтными работами на электрощитах и подстанциях в течение дня без электричества останутся дома и объекты на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
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