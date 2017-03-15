В среду в Калининграде не работают два светофора, дома на семи улицах отключены от газоснабжения

В Калининграде в среду, 15 марта, запланированы отключения электричества и водоснабжения на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Кроме того, из-за неисправностей и отсутствия доступа в квартиры несколько домов отключены от газа.

Других отключений сегодня не планируется. За минувшие сутки в Калининграде чрезвычайных ситуаций не произошло.