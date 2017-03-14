"Брезент кидали, чтобы вывезти покойника": в Немане одна из улиц утопает в грязи из-за плохого дренажа
Скриншот видеозаписи "Вестей-Калининград"
Жители Немана жалуются на то, что ул. Карла Маркса годами тонет в грязи несмотря на то, что прошлой весной городские власти впервые за 25 лет прочистили дренажные системы. Об этом сообщают "Вести".
"Последний раз, когда я такси вызывала, таксист сказал: "Дальше не поеду, с вас 100 рублей". Если едет машина скорой помощи, то здесь останавливается. Вот женщина умерла, не могли дальше заехать, чтобы её вывезти. Люди брезент кидали, чтобы вывезти покойника!", — рассказывают местные жители.
Известно, что ещё в 2011 году улицу им. Карла Маркса собирались асфальтировать. Однако в 2013-м она пропала из плана. Сейчас городское руководство сетует на отсутствие средств для ремонта.
"Это, поверьте, не потому, что мы такие плохие, мы хотим! Я сам страдаю, по этой Полевой езжу. Но мы улицу Карла Маркса не забываем, сделали там дренаж", — отмечает Сергей Ермаченков, начальник отдела развития инфраструктуры и реформирования ЖКХ администрации Неманского городского округа.
В муниципалитете пообещали пустить грейдер, как только грязь подсохнет. Однако жители улицы уже устали от обещаний и собираются обращаться в прокуратуру.
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