В Храброво возобновились приём и отправление самолётов

Аэропорт Храброво начал отправку задержанных с утра в субботу, 16 декабря, рейсов в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Приём самолётов в воздушной гавани Калининграда был приостановлен утром в субботу из-за низкой облачности, уточнили в аэропорту. Кроме того, были отменены два рейса – из Минска и Санкт-Петербурга.

Из-за неблагоприятных метеоусловий с опозданием прибыли шесть авиалайнеров из Москвы и Санкт-Петербурга. В обратном направлении они также отправятся со значительным отставанием от расписания.

Аэропорт возобновил приём и отправление самолётов сразу после того, как погода улучшилась.