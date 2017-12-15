Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения

Россия и Египет подписали документы для возобновления регулярных авиарейсов между странами. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает РИА Новости

Соглашение о возобновлении авиасообщения подписаноно сегодня в Москве. Со стороны России его подписал министр транспорта РФ, Египта — министр гражданской авиации республики Шериф Фатхи.

С 1 февраля 2018 года авиарейсы возобновятся пока только между столицами, уточняет источник. Вопросы о чартерных полётах в курортные города Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду — будет решаться уже в 2018 году.