Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения
Россия и Египет подписали документы для возобновления регулярных авиарейсов между странами. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает РИА Новости
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Соглашение о возобновлении авиасообщения подписаноно сегодня в Москве. Со стороны России его подписал министр транспорта РФ, Египта — министр гражданской авиации республики Шериф Фатхи.
С 1 февраля 2018 года авиарейсы возобновятся пока только между столицами, уточняет источник. Вопросы о чартерных полётах в курортные города Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду — будет решаться уже в 2018 году.
Полёты воздушных судов между Россией и Египтом были прекращены
осенью 2015 года сразу после того, как над полуостровом Синай потерпел крушение
российский авиалайнер с 217 туристами и семью членами экипажа на борту. Все они погибли. Происшествие было квалифицировано как теракт
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