СМИ: авиакомпанию Ryanair ждёт череда забастовок
Сотрудники лоукостера Ryanair запланировали ряд забастовок на конец декабря 2017 года — в частности, 20 декабря начнут бастовать пилоты. Об этом сообщает Russianireland
.
Требование профсоюза — обеспечение пилотам равных прав по всей Европе с возможностью прямых переговоров компании с независимым советом European Employee Representative Council. Забастовка коснётся пилотов Ирландии, Италии, Германии и Португалии. Компания предупреждает, что в эти дни многие рейсы могут быть задержаны или отменены.
Помимо этого, 30 декабря в Испании намерен бастовать наземный персонал лоукостера. Сотрудники требуют улучшения условий труда и перерасчёта заработной платы, пишет издание "Испания по-русски"
. Планируется, что участие в забастовке примут около 1000 человек.