В Гурьевске дорогу Высокое — Грушевка закроют для грузовиков

В Гурьевском районе на автодороге Высокое — Грушевка закроют транзитное движение грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Причиной стали многочисленные просадки проезжей части, которые обнаружили в ходе обследования дороги. В региональном управлении дорожного хозяйства предположили, что они образовались из-за движения грузовиков.

"Силами эксплуатационной организации произвести восстановление проезжей части в состояние, соответствующее требованиям ГОСТ, в настоящее время не представляется возможным в связи с установившимся транспортным потоком и погодными условиями", — говорится в сообщении.

Грузовое сообщение закроют с 15 декабря 2017 года. Движение грузовиков возможно по участкам дорог Родники — Курган и Калининград — Нестеров.