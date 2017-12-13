В Минтрансе предложили способ борьбы с задержками авиарейсов

В Минтрансе РФ предложили способ сделать невыгодными для авиакомпаний задержки рейсов на внутренних линиях. Ведомство считает, что дисциплинировать перевозчиков можно только рублём, пишет "Российская газета"

Чтобы авиакомпании стремились придерживаться расписания полётов, необходимо увеличить размер компенсаций пассажирам за задержки рейсов и багажа на внутренних линиях почти в 14 раз, уверены в министерстве. Сейчас ведомство разрабатывает пакет поправок в Воздушный кодекс.

Сегодня час ожидания вылета по российским направлениям оценивается в 25 рублей. Эта цифра не менялась с 2000 года, напомнили в Минтрансе.

В Воздушном кодексе зафиксировано, что за каждый час ожидания пассажир может потребвать с перевозчика 25% от минимального размера оплаты труда, но не более 50% от стоимости билета. Если стоимость часа ожидания увеличится в 14 раз, то за сутки компаниям придётся выплатить по восемь тысяч рублей каждому из пассажиров задержанного рейса.

Для самолета вместимостью 250 пассажиров компенсация за 24 часа ожидания превысит два миллиона рублей. Задерживать вылет станет крайне невыгодно, утверждает Минтранс.