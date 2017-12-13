Участок ул. Дзержинского закроют для транспорта

Участок ул. Дзержинского на одну ночь закроют для сквозного движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Движение закроют в ночь с 26 на 27 декабря на участке улицы в районе железнодорожного переезда. Причиной стал ремонт на переезде.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве ремонтных работ на железнодорожном переезде направления Калининград — Черняховск с 23:00 26 декабря до 5:00 27 декабря 2017 года будет закрыто сквозное движение транспорта на участке ул. Дзержинского от ул. Подп. Емельянова до ул. Волочаевской", — отметили в пресс-службе.

На улице установят дорожные знаки. Автомобилистам советуют объезжать закрытый участок дороги по ул. Емельянова и ул. Энергетиков.