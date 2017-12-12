Спрос на поездки из России в США снизился на 26% за год

Продажи авиабилетов из России в США за год упали на 26%. Об этом сообщает сервис путешествий OneTwoTrip



Были исследованы продажи билетов с сентября 2017 по март 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом спрос снизился на 26%.



"Перелёт в США стоит недёшево, и многие путешественники просто не хотят рисковать потерять деньги, если визу не успеют выдать к нужной дате. Кроме того, по данным Госдепартамента США, в 2017 году россиянам стали чаще отказывать в гостевых визах — это тоже не могло не сказаться на спросе на авиабилеты", — пояснил директор OneTwoTrip Аркадий Гинес.



В связи с понижением спроса упали и цены. В сентябре 2017 года — марте 2018 года средняя цена авиабилета по маршруту Россия — США составила 35 900 рублей, что на 12% меньше, чем годом ранее.