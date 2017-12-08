Ул. Энгельса в Калининграде планируют сделать двухсторонней
Региональное управление ГИБДД предлагает запустить по ул. Энгельса в Калининграде двухстороннее движение. В распоряжении редакции Клопс.Ru имеется соответствующий ответ за подписью руководителя Госавтоинспекции, который получили калининградские автомобилисты.
"В настоящее время принято предварительное решение об организации на ул. Энгельса двухстороннего движения транспорта", — говорится в официальном ответе.
Как считают специалисты
, на ул. Энгельса в Калининграде неправильная организация дорожного движения. На этой улице троллейбусы двигаются "против шерсти" и, вопреки привычной организации транспорта, не по выделенной полосе. В итоге дорожные знаки для выезжающих со второстепенной улицы водителей никак не информируют их о возможном приближении электротранспорта.