В Калининградской области с 10 декабря поезда дальнего следования пойдут по новому расписанию

В регионе с 10 декабря вступит в силу новое расписание для поездов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

По сообщению ведомства, частично изменится время отправления и прибытия пассажирских составов на дальних направлениях.

Так, фирменный поезд №30/29 "Янтарь" сообщением Калининград – Москва – Калининград будет отправляться от Южного вокзала в 14:02 по московскому времени, то есть на 11 минут позже. Время прибытия на Белорусский вокзал при этом не изменится. В обратном направлении "Янтарь" будет отправляться по прежнему расписанию, но в Калининград станет прибывать на 14 минут раньше.

Фирменный поезд "Янтарь" по территории Калининградской области будет следовать с двумя остановками: в Черняховске и на пограничной станции Чернышевское, уточнили в пресс-службе Калининградской железной дороги.

По новому расписанию пойдёт и поезд № 148/147 Калининград – Москва. Он будет отправляться с Южного вокзала в 17:26 по московскому времени, то есть раньшена 3 минуты раньше. Из Москвы состав будет отбывать на 38 минут позже, чем ранее - в 23:10 по московскому времени.

Поезд № 80 Калининград – Санкт-Петербург с 10 декабря будет отправляться с Южного вокзала на 11 минут позже и прибывать на Витебский вокзал в то же время, что и раньше. В обратном направлении поезд №79 отправится из Санкт-Петербурга на сорок минут раньше прежнего графика - в 15.30 по московскому времени, и прибывать в Калининград в 14:14 местного времени.

В ведомстве сообщили также, что в новом ежегодном расписании от 39 до 11 минут сократится время в пути для поездов Калининград – Адлер – Калининград и Калининград – Челябинск – Калининград.